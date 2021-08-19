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潤啤賺43億派息倍增

2021-08-19 列印
　　華潤啤酒（291）公佈截至今年6月底止中期賺42.9億元（人民幣，下同），按年升逾1倍，派中期息每股26.4分，同樣按年升約1.06倍。華潤啤酒首席執行官侯孝海昨日表示，上半年內地疫情反覆及疫苗推出對公司影響較大，亦是意料之外，而高端產品的增長速度卻超出預期，並料該趨勢將會持續。

　　華潤啤酒管理層解釋，盈利急增因獲得搬遷補償收益約17.6億元，以及產品銷量及平均售價增加，令毛利上揚。期內，綜合營業額196.3億元，按年升12.8%，而整體啤酒銷量約63.4億升，增加4.9%，其中，次高檔及以上啤酒銷量達10億升，按年升50.9%。雖然原材料及包裝物料價格上升，惟整體平均銷售價格按年漲7.5%，抵銷平均銷售成本增加。



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