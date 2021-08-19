中環IFC外望——港將東奧凱旋而歸 恒基頒1975萬獎金

為嘉許香港運動員於東京奧運創佳績，恒基精英運動員嘉許計劃向今屆奧運取得前八名的18名運動員，頒發1975.5萬元獎金。勇奪兩面銀牌的「混血飛魚」何詩蓓，聯同銅牌得主女子乒乓球隊及空手道的劉慕裳等香港代表，昨日於國際金融中心出席頒獎典禮。「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）於東京奧運贏得100米及200米自由泳銀牌，成為香港首位於同屆奧運會贏兩面獎牌的運動員，共獲得500萬元獎金。何詩蓓表示，今屆奧運存在很多變數，感恩最終能順利舉行，她同時感謝政府、恒基、市民、教練、隊友的支持，自己才能取得好成績。羽毛球混雙組合鄧俊文與謝影雪於東奧勇奪第四名，為該項目歷來最佳成績。愛心「爆棚」的謝影雪表示，已經將部份獎金捐給本地動物機構，支援流浪動物。她表示，家中愛犬為她帶來很大動力，故她想為流浪動物出一分力：「我也想趁着香港運動員關注度提升時，向大家呼籲領養動物。」鄧俊文和謝影雪10月將赴丹麥及法國參賽，年尾則會出戰世錦賽。遭騰訊索償一億 抖音：積極應對據內地媒體報道，騰訊視頻因熱播反黑大劇《掃黑風暴》被抖音未授權剪輯，日前以侵犯著作權及不正當競爭為由，將抖音訴至北京知識產權法院，法院已於昨日立案。騰訊視頻請求法院判令抖音方面刪除、過濾、攔截平台上的侵權《掃黑風暴》影片，停止抖音透過播放涉案侵權影片，以謀取不正當利益行為，同時要求抖音賠償經濟損失及維權支出共計一億元。針對騰訊視頻起訴及索償一億元人民幣，抖音相關法務負責人稱，尚未收到法院通知，又指對騰訊此前關於該劇投訴已及時處理下線，將依騰訊起訴具體情況積極應對。抖音表示，《掃黑風暴》此前與公司建立合作，與騰訊合作承製該劇的第三方在抖音開通作品官方帳號，發表80個作品獲近千萬點讚，目前仍在更新。合作要求抖音為該劇策劃熱點話題等營運活動。高瞻