議息記錄：經濟達標 就業滿意 憂儲局減買債 杜指曾挫270點

美國聯儲局議息記錄顯示官員多支持今年底「收水」，消息令周三美股大跌，震陷力延續至周四，杜指早段一度下挫270點，及後跌幅收窄至跌111點報34848點；納指曾跌102點報14423點；標指跌32點報4367點。聯儲局周三公布7月FOMC議息紀錄，計畫可能在年底前「收水」減慢每月購債的步伐。會議紀錄指出，如果經濟復甦如預期那樣廣泛，認為今年開始降低資產購買速度可能是合適的，並指經濟已達到通脹目標，對就業增長進展「接近滿意」。不過，與會官員強調，減少或縮減購買資產並不是即將加息的先兆，縮減資產購買規模並不等於收緊貨幣政策。收市仍跌66點分析師指出，市場擔心聯儲局年內縮減買債，利淡股市氣氛，美股三大指數周三低收，至周四早段仍回升乏力。金價偏軟。於紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月期金，收報每盎司1783.1美元，跌1.3美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34894點，跌66點；納斯達克指數收報14541點，升15點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.05港元，較香港收市價跌0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見418.38港元，較香港收市價跌2.82港元。歐洲3大股市周四急挫。礦業股、奢侈品類股領跌。英國富時100指數收報7058.86點，跌110點，跌幅1.54%。德國DAX指數收報15765.81點，跌200點，跌幅1.25%。法國CAC指數收報6605.89點，跌164點，跌幅2.43%。港股承接美股跌勢尋底，加上多隻重磅科技股沽壓未消，恒指愈跌愈急，曾插684點，見25183點續創7月28日以來新低，最終瀉550點，收報25316點。國指跌234點，收報8916點；科指曾創新低見6012點，全日跌182點，收報6044點，大市成交金額1648億元。恒指收市瀉550點多隻重磅科技股持續急插，內地擬規範直播電商，加上交通運輸部正研究制定維護網約車駕駛員權益的相關政策文件，美團（3690）沽壓沉重領跌藍籌，收挫7.15%，報202.6元；阿里（9988）挫5.54%，收報162.1元，曾再創上市新低160.3元。騰訊（700）遭大行下調目標價，曾低見419.2元，創逾14個月低，收跌3.44%，報421.2元。