奧斯卡金像影后妮歌潔曼來港拍攝美劇不用隔離，被本報獨家報道後，成為受關注的新聞。事緣，她獲港府豁免檢疫入境，只須遵守在指定地點作息的安排，但她被傳媒影到公餘時往中環購物，引起傳染病學者和立法會議員關注，是否涉及違反豁免檢疫安排。當局要認真回應事件，有需要制定更仔細的豁免條件，讓入境者清晰依循，也讓市民安心，豁免不會過於寬鬆而引發風險。 商經局指出，妮歌潔曼獲批豁免檢疫來香港進行指定的專業工作，條件是抵港前須打針、抵港兩周內接受三次檢測、按事前指定行程工作，並在作息地點之間使用點對點交通工具等。現在她被質疑「周圍走」，是否屬實，有待當局查證，須向公眾作出交代，關鍵在於購物是否...

2021-08-20