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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 金融

中海油多賺逾兩倍

2021-08-20 列印
　　中國海洋石油（883）公佈中期業績，公司上半年純利大幅上漲221%，達333.3億元（人民幣，下同）；油氣銷售收入升51.7%至1006.3億元；中期息30港仙，按年升50%，每股盈利約90港仙。該公司上半年錄得油氣淨產量為2.78億桶油當量，創歷史新高，比去年同期增7.9%。

  董事長汪東進表示，下半年將會統籌油氣業務與新能源業務一體化協同發展，同時強化油氣田開發全過程的節能減碳，未來海上風電、陸上光伏和風電等新能源項目將會是重點發展方向。



　　為響應「雙碳」目標，汪東進提到，中海油現已成立雙碳專門研究小組，積極推動公司的低碳轉型，未來將增加5%至10%的投資額在新能源及新領域開發，爭取2025年能達成目標。此外，他指公司將增加天然氣等綠色能源的供應，希望「十四五」期間天然氣佔油氣產量由目標的20%，增加至約25%。
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