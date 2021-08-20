恒大再遭監管約談 傳獲小米洽購電動車

中國恒大（3333）財務危機觸動中央神經，人民銀行及中國銀保監公佈已約見恒大高層，要求其積極化解債務風險，維護地產及金融穩定，特別督促「不傳播並及時澄清不實信息」。另外，恒大賣產的潛在買家再有新名單，據報小米（1810）正洽購恒大的大部份電動車資產。人民銀行及銀保監公佈，相關部門負責約談恒大集團高管，但未有提及出席人士身分。兩家監管機構指出，恒大身為房地產行業的龍頭企業，必須認真實施中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；同時要求恒大依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。談判仍在初期階段另外，路透社引述多名消息人士指，今年宣佈投放100億美元「造車」的小米，有望成為恒大汽車（708）新股東，目前雙方正進行洽談，恒大計劃出售電動車業務65%股權，而小米取得恒汽的生產設備後，得以推動其生產電動車大計。消息人士指，目前談判階段仍在初期或會發生變化。恒大與小米在截稿前未有回應。圓通環球證券行政總裁曾永堅相信，監管部門一向關注恒大債務問題，今次約見除了著手處理避免對市場造成巨大衝擊外，更重要是對外釋出明確訊息，「話畀相關人士知中央有決心撥亂反正，將過去累積問題糾正過來」，包括其電動車研發進度過往披露不足，外界一般難以評估，這方面亦相信會修正過來。他又估計，恒大重組債務後，除了地產本業之外，最終其他資產都要剝離。外界關注恒大債務危機是否瀕臨爆煲，該企在6月底負債高達5700億元人民幣，內地廣發銀行早前憂慮恒大風險，一度申請凍結其1.3億元人民幣資產。上月多筆債券急遭投資者拋售，其中一批明年3月到期的債券，其債息曾經升穿100厘水平。