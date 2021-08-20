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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 金融

嘉里建設基礎溢利飆1.1倍

2021-08-20 列印
　　嘉里建設（683）中期基礎溢利按年勁增1.13倍至23.6億元，中期息派每股0.4元外，更因應旗下嘉里物流（636）獲順豐控股收購股權及一系列預期收益，宣佈派發特別息每股2.3元，即共派息2.7元，現價股息率達10.5厘。嘉里主席黃小抗表示，繼續看好中港樓市前景，會持續擴大土地儲備。

        嘉里建設因應嘉里物流出售股份連帶一系列收益，預計獲得110億元款項淨額，並按計劃宣派每股2.3元特別股息，金額水平是早前計劃分配25%至30%收益的上限。首席財務主管藍秀蓮表示，如按照順豐的收購計劃進行，將於兩個月後完成交易，有關特別息會盡快派發。



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