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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 金融

中信國際電訊上半年賺5.34億

2021-08-20 列印
　　中信國際電訊（1883）公佈，上半年賺5.34億元，按年增4.3%，若不計投資物業重估因素，較去年同期升2.1%，每股基本盈利為14.5仙，派中期息每股5.5仙，按年升10%。中信國際電訊主席辛悅江表示，最近正討論併購事宜，有意擴展業務，惟目前未有具體目標。

　　澳門尚未發放5G牌照，該公司常務副總裁兼澳門電訊行政總裁潘福禧表示，正積極與澳門政府跟進5G牌照事宜，澳門政府將以特別程序，加快推出5G牌照，而該公司5G網絡已好成熟，若在短期內獲發牌照，公司的滲透率將會較其他地方快，另中信國際電訊已與逾40間來自不同地區的電信營運商達成5G漫遊協議。



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