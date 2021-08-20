內地影片平台嗶哩嗶哩（9626）公佈第二季業績，期內淨虧損按年擴大97.8%，至11.2億元（人民幣，下同），按季亦增24%；經調整淨虧損按年擴大80.3%，至8.6億元，按季增加28.8%，不派息。對於內地收緊監管，嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿認為，在政府監管下，行業發展將愈來愈好，並認同政府監管，公司會積極配合監管規定。他續指，全球各國對互聯網行業監管均愈趨規範，內地監管是為了行業長遠健康發展，因為互聯網行業發展太快，規模又大，而中央對遊戲及影片平台的監管要求明確及合適，曾明確表示內容需合法合規，以及限制未成年用戶遊戲時長及消費，而公司來自18歲以下客戶的遊戲收入，佔總遊戲收入不足1%。他又稱，該公司不時會與政府監管部門對話，從公司層面來看，近來內地對遊戲及影片平台監管並無明顯改變，主要是源自媒體及網民討論。嗶哩嗶哩第二季淨營業額總額約45億元，創新高並勝市場預期，按年急增72%，按季則升15%。期內月均活躍用戶約2.37億戶，而流動端月活躍用戶2.2億戶，分別按年升38%及44%。陳睿表示，按照現時第三季用戶增長速度，預計今年全年月均活躍用戶一定可達到2.6億戶，並有信心在2023年達到4億戶。料2023年用戶達4億以截至今年6月底中期計，嗶哩嗶哩淨虧損20.2億元，按年擴大約83.7%，而淨營業額總額84億元，按年升70.2%，其中，移動遊戲淨營業額輕微升0.2%至24億元，而增值服務則急增93.4%至31.3億元。陳睿解釋，流動遊戲收入確實放緩，亦低於預期，主因缺乏遊戲供應，較少新遊戲推出，惟遊戲用戶的需求大，以及已推出的遊戲收入亦持續增長，為解決供應問題，公司將持續代理業務，並長期投入自研遊戲，公司的自研遊戲項目將在明年和後年逐步推出，料自研遊戲佔未來流動遊戲收入一半。該公司預計，第三季度淨營業額將介乎51至52億元。