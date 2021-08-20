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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 金融

中國飛鶴：整體銷售已恢復增長

2021-08-20 列印
　　中國飛鶴（6186）截至今年6月底止中期，純利按年增加35.8%，至37.4億人民幣，中期息增派1.2倍，至29.73港仙。該公司執行董事兼總裁蔡方良昨日表示，今年行業銷售整體已恢復增長，未見行業在監管層面出現變化，認為內地支持國產品牌的發展，加上隨著「三孩政策」推出，相信有助銷售穩步上升。

　　該公司於期內收益為115.4億元，按年升32.6%；毛利率按年升2.4個百分點，至73.3%，主要因收購原生態牧業後，其毛利直接反映在公司的毛利當中。蔡方良指出，受疫情影響，去年線下推廣活動未能舉行，令相關支出大減，惟今年已加大投入推廣費用及新產品。



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