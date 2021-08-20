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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 金融

全球通脹壓力升 金管︰恐損亞洲經濟

2021-08-20 列印
　　金管局公佈外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2021年7月9日會議記錄，指全球通脹壓力上升，其中美國通脹持續高企的風險相對較大，或會衝擊市場對「更長期低息」的預期，繼而引發全球金融狀況過早收緊，將可能進一步拖累亞洲區的經濟活動。

  該報告指，由於貨品出口表現強勁，香港經濟在今年第1季顯著增長。疫症持續造成不明朗因素，但經濟活動應會在年內餘下時間進一步復甦，失業率或能進一步回落。勞工市場仍然偏弱及租金上升壓力有限，本地通脹應維持溫和。不過，整體亞洲區尤其依賴旅遊業的經濟體的經濟狀況仍然疲弱，一旦金融狀況收緊，將可能進一步拖累該地區的經濟活動。





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