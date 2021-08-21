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恒指續插466點 醫藥股捱沽

2021-08-21 列印
■恒指昨日收市跌466點，報24849點，為逾九個月收市新低。
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　　受內地重拳監管及市場憂慮美國聯儲局年內或縮減買債雙重利淡夾擊，港股持續弱勢。恒指早段插穿25000點後跌勢轉急，加上A股受壓，恒指曾急挫734點，低見24581點，為去年11月2日以來新低；下午跌勢雖有所收斂，但全日仍插466點，收報24849點，為逾九個月收市新低。

　　國指曾創逾16個月低見8644點，收跌173點，報8742點；科指再度探底曾見5769點，最終挫148點，收報5895點，大市成交金額於跌市中增至2043.28億元。內地股市疲弱，上證指數見兩連跌，一度跌穿3400點，收報3427點，跌38點；深成指數收報14253點，跌233點；創業板指數跌穿3200點，收報3192點，跌85點。



阿里健康成最差藍籌

　　官媒《人民日報》評論互聯網醫療行業發展，相關股份急挫，阿里健康（241）急瀉13.3%，收報9.97元，為表現最差藍籌；平安好醫生（1833）大跌14.4%，收報58.3元，是表現最差科指成份股；京東健康（6618）急挫14.4%，收報58.1元。傳統醫藥股亦捱沽，藥明生物（2269）瀉7.5%，收報105.3元；石藥集團（1093）挫近7%，收報10.14元；中生製藥（1177）跌4.7%，收報6.31元。

　　大型科網股沽壓持續，內地《證券日報》提出網約車平台服務價格應接受管理，美團（3690）再失200元關，收挫4.5%，報193.4元；阿里（9988）連跌第八日，下滑2.6%，收報157.9元；嗶哩嗶哩（9626）次季虧損擴大，拖累股價再創上市新低487.2元，最終插5.2%，收報494元。不過日前回購的騰訊（700）於尾市收復失地，升1%，收報425.4元。

　　油價連跌六日，中海油（883）績後受壓，曾挫近6%，全日低收2.6%，報7.9元；中石油（857）跌2.9%，收報2.98元；中石化（386）跌2.3%，收報3.45元。

　　圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指，港股面對監管風暴及聯儲局「收水」擔憂的內憂外患持續走弱，後市料仍反覆偏弱，或下試24000點。

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