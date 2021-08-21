恒指續插466點 醫藥股捱沽

國指曾創逾16個月低見8644點，收跌173點，報8742點；科指再度探底曾見5769點，最終挫148點，收報5895點，大市成交金額於跌市中增至2043.28億元。內地股市疲弱，上證指數見兩連跌，一度跌穿3400點，收報3427點，跌38點；深成指數收報14253點，跌233點；創業板指數跌穿3200點，收報3192點，跌85點。
阿里健康成最差藍籌
官媒《人民日報》評論互聯網醫療行業發展，相關股份急挫，阿里健康（241）急瀉13.3%，收報9.97元，為表現最差藍籌；平安好醫生（1833）大跌14.4%，收報58.3元，是表現最差科指成份股；京東健康（6618）急挫14.4%，收報58.1元。傳統醫藥股亦捱沽，藥明生物（2269）瀉7.5%，收報105.3元；石藥集團（1093）挫近7%，收報10.14元；中生製藥（1177）跌4.7%，收報6.31元。
大型科網股沽壓持續，內地《證券日報》提出網約車平台服務價格應接受管理，美團（3690）再失200元關，收挫4.5%，報193.4元；阿里（9988）連跌第八日，下滑2.6%，收報157.9元；嗶哩嗶哩（9626）次季虧損擴大，拖累股價再創上市新低487.2元，最終插5.2%，收報494元。不過日前回購的騰訊（700）於尾市收復失地，升1%，收報425.4元。
油價連跌六日，中海油（883）績後受壓，曾挫近6%，全日低收2.6%，報7.9元；中石油（857）跌2.9%，收報2.98元；中石化（386）跌2.3%，收報3.45元。
圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指，港股面對監管風暴及聯儲局「收水」擔憂的內憂外患持續走弱，後市料仍反覆偏弱，或下試24000點。