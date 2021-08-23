監管風暴陰霾籠罩 科網股未脫險 恒指料二萬五上落

中國監管風暴持續蔓延，內地再度頒令規管競爭，同時內媒亦發文批評網絡遊戲肆意篡改歷史，令科網股表現再度受挫。證券界人士認為，受內地監管因素影響，恒指未來表現會較浮動，並預料相關因素將持續影響股市表現，估計恒指在25000點上落。內媒上周發文指網絡遊戲肆意篡改歷史，網絡遊戲行業必須加強自律，消息拖累內地遊戲股應聲下滑；及後市場監管總局亦發佈《禁止網絡不正當競爭行為規定》公開徵求意見稿，加強規管「二選一」、「大數據殺熟」等不正當競爭手法，消息再度引發科網股急跌，其中被官方點名的嗶哩嗶哩（9626）急挫7.7%。ADR夜期齊造好受內地監管因素困擾，恒指上周五跌466點，總結全周累跌1336點；ADR港股比例指數收報25058點，較恒指上周五收市價高209點；夜期收報24986點，高水136點。另外，Jackson Hole央行年會將於本周四至六（26至28日）召開，市場觀望聯儲局主席鮑威爾會否披露央行退出經濟支持措施的時間表。耀才證券研究部總監植耀輝表示，受內地監管因素影響，未來恒指表現會較浮動，上周五恒指表現受科技股拖累，預料有關情況將會持續，惟上周五後段時間股市有輕微反彈，故恒指周一有機會高開。整體而言，即使本周有重磅股業績，但恒指未來表現並不樂觀，預料將在25000點上落，如本周再有科網股相關的利淡消息，恒指或回落至24000點。宏高證券投資經理梁杰文表示，因上周騰訊（700）業績表現良好，騰訊亦宣佈回購股份，除非未來市場出現利淡消息，否則本周港股應反彈600至700點，但預期未能大幅收復失地。他表示，目前市場整體缺乏信心，預料恒指將於25000點附近上落。他又指，如本月內監管風暴持續，以及內地經濟數據低於市場預期，預料月底恒指或回落至24000點。專家指宜炒股不炒市時富財富管理顧問黎永良表示，隨著內地逐漸收緊監管政策，預料股市短期會有陣痛，故投資者宜炒股不炒市，惟長線而言監管政策對科網股會是利大於弊，他建議投資者可適時撈底。