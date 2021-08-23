恒指新貴跌多升少 阿里美團拖低1844點

恒生指數公司計劃逐步增加藍籌股數目，過去一年有12隻股份加入恒指，但表現跌多升少，單計阿里巴巴（9988）以及美團（3690），自染藍以來已拖低恒指1844點。有學者認為，選擇恒指成份股應該從嚴，以免拖累指數基金以及強積金表現。恒指公司上周五公佈恒指最新改動，納入信義玻璃（868）、李寧（2331）及招商銀行（3968），同時剔出交通銀行（3328），令成份股數目增至60隻，新改動將會在9月6日生效。上述恒指新貴走勢如何，暫時言之尚早，但對上四次恒指改動，新加入股份表現卻未如理想。在12隻新貴中有8隻下跌，當中阿里健康（241）以及海底撈（6862）今年3月中才染藍，股價均已累計下挫超過五成。重磅股方面，阿里巴巴去年9月染藍，股價累跌超過四成，將恒指拖低1111點。去年12月加入恒指的美團，累跌三成三，拖低恒指733點。單計這兩隻新經濟新貴，已令恒指蒸發1844點。在4隻加入恒指後股價上升股份中，以藥明生物（2269）表現最佳，至今累升近六成八。前理大會計及金融學院副教授林本利表示，近年恒指加入的新經濟股，有一些上市歷史短，或者盈利表現未如理想，拖低恒指的表現，認為揀成份股不能只看市值。恒指表現不濟，令持有盈富基金（2800）的保守投資者受損，有些強積金產品以恒指為基準，其回報也會受恒指成份股變化影響。學者：應嚴選藍籌股林本利續稱，指數分工可以效法美國，杜指以傳統大型企業為主，新經濟股則納入納斯達克指數，至於標普指數成份股眾多，可反映股市整體表現。現時恒指公司把較高風險的新經濟股納入恒指，他形容做法未如理想，這類股份應加入恒生科技指數。恒生指數亦毋須大幅增加成份股數目，反映股市整體表現的角色，應該由恒生綜合指數擔任。