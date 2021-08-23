——比亞迪（1211）分拆子公司比亞迪半導體到深交所創業板上市遭中止，據深交所的創業板發行上市審核信息公開網站顯示，深交所已於8月18日中止比亞迪半導體股份有限公司發行上市審核，原因是發行人的律師北京市天元律師事務所被中國證監會立案調查，當局因此根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十四條的相關規定，中止其發行上市審核。——正榮地產（6158）公佈，截至今年6月底止中期業績，純利按年增長33.1%，至11.66億元（人民幣，下同），每股盈利0.27元，不派中期息；撇除投資物業及金融資產公平值變動、匯兌損益、減值虧損及相關遞延稅項，核心純利按年升17.4%，至15.4億元。——大山教育（9986）發盈喜，預期截至6月底止6個月純利不少於1800萬元（人民幣，下同），去年同期則虧蝕約980萬元，主要是因去年上半年鄭州因疫情爆發而暫停實體課堂約4個月，今年同期則沒有相關暫停。——據外媒報道，英國超市集團Morrisons（莫里森）接受美國私募基金Clayton, Dubilier & Rice （CD&R）提出總值70億英鎊（約743億港元）的收購邀約，捨棄原先軟銀集團旗下Fortress的邀約。Morrisons在英國擁有約500間門市及11.8萬名員工。——中國人民銀行上周公佈對5間銀行及6人罰款1588萬元人民幣。5間銀行包括郵儲銀行（1658）、建設銀行（939）、交通銀行（3328）、華夏銀行及興業銀行，合計罰款1541萬元人民幣，另6人合計罰47萬元人民幣。郵儲銀行因違反帳戶管理相關規定被罰600萬元。建設銀行因佔壓財政存款或者資金、違反帳戶管理規定被罰388萬元。興業銀行、華夏銀行及交通銀行因違反信用訊息採集、提供、查詢及相關管理規定而被罰5萬元、486萬元及62萬元。