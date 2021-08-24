雖然經濟數據欠佳，但市場觀望在俗稱Jackson Hole的央行年會之後，聯儲局會帶來好消息，外圍股市繼續向好，油價急升。美股杜指早段已升246點，至35366點，升幅為0.7%；標普指數升0.8%；以科技股為主的納指，更升1.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35335點，升215點；標普500指數收報4479點，升37點；納斯達克指數收報14942點，升227點，標指及納指又創新高。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.35港元，較香港收市價跌0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見444.42港元，較香港收市價升10.62港元。杜指升215點港股夜期亦向好，中段已升116點，至25200點，較恒指收市高水90點。經濟數據方面，美國八月份Markit製造業採購經理指數（PMI）初值為61.2，較預期的62.5遜色，上月終值為63.4。八月份服務業PMI初值為55.2，低於預期的59.5；綜合PMI初值為55.4，低於預期的58.3。美元回軟，油價抽升，紐約期油昨晚升5.2%，至每桶65.34美元。承接美股向好走勢及A股急彈，港股於上周重挫1541點後，昨日早段曾一洗頹風，恒指大幅高開319點後反覆上揚，最多曾彈608點至25458，但於下午升幅收窄，最終重上25000關，收升259點，報25109。科指在大型科網股回勇下，以逾2%升幅跑贏恒指及國指，高收126點，報6021，收復6000關。大市成交額1697億元。主要藍籌股中，港交所（388）獲批推出A股期貨合約，股價抽升5.66%收報489.4元，單隻股份貢獻大市67點升幅。至於恒指則由藥明生物（2269）領漲，於績前彈7.31%收報113元，居恒指升幅榜首位。藍籌三新貴表現佳恒指上周五公佈季檢結果，將成為藍籌的三隻新貴均向好，以信義玻璃（868）最強勢，飆7.4%收報29.75元；李寧（2331）揚5.33%收造93.95元；招行（3968）升4.4%收報67.6元。大型科網股普遍反彈，小米（1810）漲3.84%收報24.35元；連續兩日回購的騰訊（700）升1.98%收造433.8元；惟阿里（9988）仍獨憔悴，軟3.67%收造152.1元。