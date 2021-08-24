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傳滴滴或引入官股

2021-08-24 列印
　　英國《金融時報》引述消息人士指，當局或會從滴滴出行股東之中取得特殊權利股，即國家有機會取得控股權，以加強更嚴格控制。該消息人士又指，這是由於今年4月中國一個智庫向監管當局建議，一些對公眾非常重要的公司應向國家轉讓「黃金股」，令有關方案變得更可行。滴滴未有回應有關傳聞。

　　報道引述北京成立的策緯諮詢公司分析指，中國近月加強科網企業的監管，已表明公司符合國家規例將凌駕於外資流向，並向市場釋出明確訊息，數據及網絡安全對國家發展尤其重要。



　　根據滴滴披露文件顯示，創辦人程維與總裁柳青分別持有6.5%及1.6%股份，但在同股不同權制度下，二人合共擁有58.1%投票權，可主導公司決策。
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