京東次季純利減95%徐雷：完成自我審查

京東（9618）公佈，今年第二季純利按年大跌95.17%至7.94億元（人民幣，下同）；每股基本收益為0.26元。非公認會計準則（Non-GAAP）計算，純利按年跌21.7%至46.26億元，較市場預期的35.24億元低；每股基本收益為1.49元。京東零售首席執行官徐雷於電話會議上表示，京東過去曾涉及「二選一」、過度補貼等行為，對公司業務有不良好的發展，已根據監管要求完成內部的自我審查和整改，建立內部檢查系統，及與監管機構積極溝通調查進度，並已得到監管機構的認可，相信不會對集團運營產生重大影響。影響廣告為主的平台徐雷表示，政府對行業的監管並非打壓，監管長遠而言將利好行業的良性發展。他又預期對用戶隱私保護的政策將會持續，並認為這是全球的大勢所趨，他又認為相關監管對以廣告為主的平台影響較大。集團期內收入為2538億元，按年升26.2%，略勝於市場預期的2484.7億元%。其中，商品收入按年升23.3%，服務收入按年升49.2%。按業務區分，京東零售收入按年升22.7%至2325.5億元；京東物流收入按年升45.7%至260.6億元；新業務收入按年升60.3%至69.63億元。年度活躍用戶數按年升27.4%至5.319億。京東集團首席財務官許冉指，618周年慶大促銷有助集團在第二季新增3200萬的新用戶，形容這是京東歷史上最大的單季用戶增長，又指集團收入來源更加多樣化，基於其開放生態的戰略，通過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施為用戶和業務夥伴創造價值。另外，京東物流（2618）公佈，今年上半年虧損153.6億元，轉盈為虧，去年同期賺6.5億元；每股基本虧損為3.62元；Non-GAAP虧損為15.01億元，轉盈為虧，去年同期則賺19.82億元，不派中期息。