藥明生物盈利飆1.5倍不派中期息

港隊在今屆奧運取得驕人成績，連帶今日開幕的殘奧也備受注視，電視台急忙拿得轉播權安排節目，報紙雜誌亦作大篇幅的報道。事實上，港隊在殘奧會的成績一向十分出色，只是受注視的程度往往較低，運動員受到的待遇都不及正常運動員，這絕對是十分不公平的事情。 這股運動風已深深滲透到香港社會當中，前幾天和幾位負責市場營銷的友人飯敍，他們估算未來九個月的推廣重點，也會是運動員的天下，一來形象健康，二來正當熱潮，而且不少運動員也是靚仔靚女，特別容易令人受落，再加上接踵而來的還有全運會及來年亞運，二○二四又是奧運年，只要部署得宜，未來三年的市場推廣計劃便可完成，所以很多商家都樂於跟隨也。 朱鎮輝

2021-08-24