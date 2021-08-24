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藥明生物盈利飆1.5倍不派中期息

2021-08-24 列印
　　藥明生物（2269）截至今年6月底止，中期股東應佔純利18.42億元人民幣，按年增長150.3%，高於集團早前盈喜預期；每股盈利0.44元，不派息。

　　期內，藥明生物經調整純利錄18.12億元，按年增加171.7%。收益44.07億元，按年增長126.7%，其中87%的收入來自總部位於北美及中國的客戶，由於新冠病毒項目的蓬勃發展，來自歐洲客戶的收益亦升至歷史高位；毛利率52.1%，按年增加11.6個百分點。



　　集團定單總量達124.7億美元（約972.7億港元），按年增31.7%，三年內定單總量亦按年升143.1%至今年6月底的22.5億美元。

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