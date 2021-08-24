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特步中期多賺七成 收入目標200億

2021-08-24 列印
　　體育用品品牌特步（1368）公佈2021年中期績，公司純利按年錄得72%的大幅增長，達到4.27億元（人民幣，下同）；中期派息11.5港仙，較去年同期顯著增加77%。主席兼行政總裁丁水波表示，特步計劃2025年收入目標達200億，復合增長率超23%，接下來會在一二線城市開店發展業務，但主體市場仍然在三四線城市。此外，公司下半年會積極推動電子商務業務。

        丁水波指，疫情期間公司產品主要集中在線上渠道銷售，特步主品牌在今年618購物節期間，銷售達到人民幣3億元，分別在天貓特步官方旗艦店和京東特步官方旗艦店較去年同期增長40%和300%。





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