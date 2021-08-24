鄭慧敏因病休假 施穎茵接任恒生總裁

一間大型上市銀行豈可長期沒有元帥掌舵，恒生（011）副董事長兼行政總裁鄭慧敏因病休假已超過3個月，至今尚未重返崗位。母行滙豐昨公佈，下月起將由其港區一姐施穎茵接替鄭慧敏出任恒生舵手，而目前仍在接受治療的鄭氏，將於日後重回滙豐擔任管理層職務。滙豐正式委任集團總經理兼香港區行政總裁施穎茵擔任恒生執行董事兼行政總裁，並於今年9月1日起履新。據恒生同日公佈指，施穎茵任該行行政總裁的總固定年薪為850萬元，並可獲按表現計算的花紅，但根據滙豐集團的薪酬政策將沒有任何董事酬金。曾打按揭減息戰現年52歲的施穎茵為中葡混血兒，於1999年加入滙豐，多年來主要負責零售銀行相關業務，令人印象最深刻莫過於2006年出任滙豐亞太區存款及按揭主管時，即高調打按揭減息戰，力推全港最低的P按息率，因其大刀闊斧的作風，當時被譽為「按揭一姐」。及至2011年則升任香港零售銀⾏及財富管理業務主管，並於2015年更上一層樓晉升為香港區行政總裁，填補突然離任的馮婉眉之職，至今已有6年之久，屬近年任期最長的港區舵手。是次施穎茵由滙豐港區一姐變身恒生一姐，並非令人太感意外，事關鄭慧敏已超出恒生於5月7日公佈她因病休假預計為期3個月的時間，鄭至今還未恢復上班，需要繼續接受治療，這難免令外界會有諸多揣測，而且一間上市銀行亦不能長時間沒有舵手主政，加上此前也曾傳過施穎茵為恒生行政總裁的人選之一。施穎茵在履新後，關穎嫺將不再擔任恒生署理行政總裁，並將留任為執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管。另外，王冬勝將於9月1日起，辭任恒生非執⾏董事，並不再出任該行提名委員會委員。同日起，滙豐集團常務總監、亞太區聯席⾏政總裁廖宜建將接手王冬勝上述職務。滙豐已啟動聘請新香港區行政總裁一職接任施氏，期間將由香港區營運總監林慧虹署任該職。