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康師傅少賺14.5% 派特息6.88美仙

2021-08-24 列印
　　康師傅（322）昨天公佈截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為20.35億元（人民幣，下同），按年下跌14.5%，每股基本溢利為36.18分人民幣，按年減少6.15分，派發特別中期息每股6.88美仙，去年同期沒有派息。

　　集團表示，全球疫情仍未穩定，國際大宗商品價格上漲，給內地產業鏈帶來一定壓力。與去年疫情特殊時期相比，方便麵行業今年上半年的消費需求逐步回歸正常，飲料行業按年則有上升趨勢。



　　集團期內收益按年上升7.47%至約354億元，毛利率按年下跌2.38個百分點至31.05%，EBITDA按年下跌12.57%至45.17億元。　

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