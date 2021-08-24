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恒地基礎盈利增51% 中期息維持0.5元

2021-08-24 列印
　　恒基地產（012）中期基礎盈利按年大增51%至78.1億元，主要由於今年終取得美麗華（71）過半數股份後的18.9億元入帳收益帶動，中期息維持每股派0.5元。聯席主席李家傑及李家誠表示，疫情穩定及息率低企環境下，對樓市帶來支持。

  恒地上半年收入按年減少近20%至87.9億元，連同聯營及合營公司的貢獻，則增長8.8%至272.3億元；如計入公允價值虧損，中期純利按年大增1.3倍至65.5億元。



  李家傑及李家誠在業績報告表示，本港疫情已漸趨穩定，旅遊業外大部佈行業亦逐步恢復日常運作，加上息率保持低企，進一步為本港樓市帶來支持。

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