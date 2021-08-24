中環IFC外望——PayPal允英用戶買賣加密貨幣

比特幣價格曾一度重上五萬美元大關，而美國支付平台PayPal宣佈將於本周起，允許英國用戶購買、持有及出售加密貨幣，為該平台首度在美國本土市場以外推出這項服務。PayPal指用戶將能以最低一英鎊價格，買賣並持有比特幣、比特幣現金、乙太幣及萊特幣。PayPal將依靠受紐約監管的加密貨幣公司Paxos在英國進行買賣。與此同時，比特幣重上五萬美元大關，根據交易平台Coindesk報價，比特幣曾高見50398美元，以太幣曾高見3353美元。比特幣價格反彈連帶相關概念股獲炒上，火幣科技（1611）一度高見11.34元，收市報11.2元，升12%，成交金額1410萬元。美圖（1357）一度抽高10.85%，收市報1.86元，升6.29%；歐科雲鏈（1499）收市報0.335元，升8.06%。受市場利淡消息影響，比特幣價格曾於5月跌破30000美元，貴金屬貿易商SchiffGold董事長Peter Schiff曾警告，比特幣價格將會歸零。麥當勞餐廳增設PayMe支付滙豐旗下電子錢包PayMe和麥當勞宣佈攜手推動OMO（Online Merges Offline）消費模式，提供線上至線下的無縫餐飲體驗。雙方早前已為麥當勞App增設PayMe收款，即日起更讓顧客可於全港麥當勞餐廳，在付款櫃枱和自助點餐機下單時以PayMe付款，享受更全面和便利電子支付過程。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立至今四年，用戶人數已經超越250萬，日趨融入香港大眾的日常生活中。滙豐非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊PayMe的商戶網絡，相信兩大品牌攜手合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，PayMe for Business收款方案用量錄得顯著增長，今年首七個月的個人對商戶交易數目，較去年同期增逾一倍。高瞻