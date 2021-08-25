在多隻熱門中概股造好帶動下，納指再創紀錄新高，更首度突破15000點。杜指早段升67點，報35403點；標指升10點，報4490點；納指衝破萬五關口，曾升73點，報15016點。市場人士指，對中概股信心顯著回升，主要受騰訊實施股票回購，以及「科技女股神」Cathie Wood低撈京東支持。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35366點，升30點；標普500指數收報4486點，升6點；納斯達克指數收報15019點，升77點。標普收市亦創新高滙控（005）美國預託證券價格曾見41.93港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.46港元，較香港收市價升10.46港元。Jackson hole全球央行年會本周四召開，聯儲局主席鮑威爾將於周五發言，市場關注其言論會否談及縮減買債計劃，投資者觀望。高盛經濟學家估計，聯儲局在11月宣佈開始縮減買債規模的機率升至四成半，並預測聯儲局可能會每次議息後調低買債量150億美元。不過，瑞銀仍看好美股前景，指出美國企業盈利增長強勁，有達八成半的公司業績勝市場預期，而且銷售額增長高於成本上漲，令標指成份股公司的平均毛利率創數十年來高位，達到一成四水平，因此估計標指今年有望升至4600點，明年底更達5000點。拼多多績優曾升近兩成中概股集體強勢反彈，拼多多於盤前公佈次季業績，以非通用會計準則（non-GAAP）計，拼多多上季賺41.25億元人民幣，遠較市場預期的虧損28.16億元人民幣為佳，去年同期則虧損7724萬元人民幣。集團第二季營收230億元人民幣，按年增長89%，則較市場預期的267億元人民幣為低。集團第二季月活躍用戶數達7.385億，按年增30%。截至6月30日，拼多多年度活躍買家數達8.499億，按年增24%。受績佳刺激，拼多多股價曾急升近兩成，高見96.1美元。其他中概電商股亦集體造好，京東及阿里巴巴承接港股升勢，分別曾升13%及逾7%。其他中概股方面，百度亦曾升8%，高見154美元；嗶哩嗶哩亦曾升一成，見78.13美元；富途則升9%，見99.9美元；貝殼升15%，見19.22美元；知乎亦升11%，見10.5美元。歐洲股市個別發展。德國DAX指數收報15905.85點，升53點，升幅0.33%。法國CAC指數收報6664.31點，跌18點，跌幅0.28%。英國富時100指數收報7125.78點，升16點，升幅0.24%。瑪莎百貨股價大漲4%。金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1808.5美元，升2.2美元，升幅0.12%。科網股回勇 恒指飆618點港股方面，科網股昨日見報復式反彈，多隻重磅股升幅超過一成，帶動恒指勁升近2.5%，科指更急彈逾7%，國指則進帳逾3%，三者齊齊以高位收市。恒指最終以全日高位收市，報25727點，升618點；科指狂飆424點，收報6446點；國指升283點，收報9098點。北水合計淨流入21.77億元，較上日激增4.14倍；流入金額為今年8月11日以來最多，大市成交金額1717億元。