近期港股科網股大爆發，恒生科技指數昨日氣勢如虹。受騰訊（700）股份回購的提振，有科技女股神之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）亦在京東（9618）宣佈次季強勁業績後，出手買回該公司股份。彭博報道，在京東公佈業績超預期，且高層明確表示數據收集和使用的監管限制不會對公司產生巨大影響後，伍德在周一撈底了一些京東ADS（美國存托憑證），但未有提及回購的具體股份數目及金額。第一上海證券策略師葉尚志表示，雖然投資者仍對內地監管感到擔憂，但京東的強勁業績已抵銷部份擔憂，當前估值很適合投資者持有六個月或更長時間。京東昨日升14.9%，為歷來最大漲幅。