安踏多賺逾倍派息60仙 10月起每手拆細至200股

體育用品股安踏體育（2020）公佈，截至6月底止中期純利按年大增近1.32倍，至38.4億元（人民幣，下同），中期息派60港仙，大增近1.9倍。集團同時宣佈更改每手買賣單位，由1000股改為200股，將由10月4日起生效。集團預期，拆細股份將提升流通性擴大股東基礎。以昨日收市價171.2元計，入場門檻將由17.1萬，大降至3.4萬。集團表示，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份門檻，促進股份買賣及提升股份流通性，吸引更多投資者，以擴大公司股東基礎。若以昨日收市價171.2元計，更改每手買賣單位前，安踏每手1000股，入場費為17.12萬元；更改後每手200股，入場費大降至3.42萬元。入場費降至3.4萬集團期內收益228.1億元，按年上升55.5%；毛利為144.08億元，按年增72.8%，毛利率按年上升6.4個百分點，至63.2%。若按品牌劃分，上半年「安踏」品牌收入按年上升56.1%，至105.78億元，其毛利率升11.2個百分點至52.8%；「FILA」品牌收入按年升51.4%，至108.27億元，其毛利率升1.8個百分點至72.3%；所有其他品牌收入按年大升90.1%，至14.07億元，其毛利率升5.9個百分點至70.4%。安踏解釋，上半年集團銷售受疫情影響，但期內疫情對中國內地零售市場影響相對已經大幅下降，令安踏分部、FILA分部及其他品牌收益按年錄得強勁反彈。若按產品類別劃分，上半年鞋類產品收入按年上升65.3%，至88.3億元；服裝產品收入按年升50.2%，至132.3億元；配飾產品收入按年上升44.4%，至7.48億元。