平醫半年多蝕三倍 扭虧目標不變

平安好醫生（1833）上半年收入按年增長39%至38.2億元（人民幣，下同），但在開支大增下，經調整淨虧損擴大2.8倍至7.91億元。首席財務官葉瀾表示，去年啟動戰略升級後，預期今明兩年都是投放期，但對2024至2025年扭虧目標不變。平安好醫生主席兼首席執行官方蔚豪表示，去年5月接掌公司後便著手戰略升級，在渠道、服務和能力三方面均加大資本投放，其中渠道由以往只集中服務個人客戶，改為擴至對商業及對金融客戶，目前已取得一定成績，另外亦會加強互聯網醫院的發展，結合線上線下模式，目前已與205所醫院達成合作共建互聯網醫院平台的協議。