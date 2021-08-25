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先瑞達首掛潛水 每手蝕6200元

2021-08-25 列印
　　新股氣氛繼續低迷，創新醫療器械企業先瑞達醫療（6669）昨日正式登陸港交所（388），開局迅速潛水，較招股價23.8元下插23%，隨後反覆向下，曾一度挫28.6%，低見17元，收市難逃厄運仍跌26.1%，收造17.6元，不計手續費，每手（1000股）蝕6200元，不幸成為今年新股的「首掛蝕錢王」。

        即使近期兩隻掛牌的生科股均以破底收場，但仍陸續有未有盈利的生科股遞表。心臟瓣膜器械公司上海紐脈醫療科技，日前向港交所遞交初步上市申請。該股至今已完成5輪融資，參投股東包括淡馬錫、成為創伴基金、奧博資本等。摩根士丹利和中金為聯席保薦人。



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