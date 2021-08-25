系內兩企中期齊轉盈 佳兆業健康賺6066萬

佳兆業健康（876）中期扭虧為盈，純利錄6066.6萬元，去年同期虧損約605.3萬元。期內收益1.03億元，按年增35.6%，主因正畸義齒產品在內地定單恢復，每股盈利1.2元，不派中期息。佳兆業資本（936）截至6月底止中期轉虧為盈，純利錄388.1萬元，而上年同期虧損9732.9萬元。期內受惠轉租廠房及機械租金收入增加，持續經營業務收益9480萬元，按年多73%。每股盈利0.37元，不派中期息。佳兆業健康中期扭虧為盈，集團指出主要從事的義齒業務收益約1億元，按年多13.4%，惟疫情仍對客戶定單造成重大影響，公司仍在積極調整行銷策略。另外牙科高階產品必適佳準備在中國市場全面上市，亦考慮未來在內地設廠國產化，以進一步改善成本。另外，佳兆業資本上半年來自機械銷售收益1040萬元，按年增54%，原因為香港和新加坡對新起重機需求增加；租賃收入7100萬元，按年升1.02倍；服務收入1320萬元，按年多14%，此乃由於收費爬升及拆除活動服務需求增加。佳兆業資本續加大投入展望未來，集團仍將加大投入新設備，以保持機械租賃業務持續增長，又將以傳統機械租賃業務為切入口，實現機械、建築和地產的聯動發展模式，提升市場競爭力。值得注意的是，今年4月佳兆業（1638）向鵬程亞洲（936）原主席曾力以每股0.45元，收購其持有30.6%股份。交易完成後，佳兆業持56.6%股鵬程亞洲，需提出強制性無條件現金要約，佳兆業有意維持其上市地位，又於7月21日更名為佳兆業資本。