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客流量回升 海底撈轉賺9452萬

2021-08-25 列印
　　海底撈（6862）公佈截至今年6月底止6個月的中期業績，轉虧為盈，期內股東應佔溢利為9452萬元（人民幣．下同），去年同期虧損9.64億元。每股基本盈利0.02元，去年同期虧損0.18元，不派中期息。此外，集團出現人事變動，舒萍辭任非執行董事及審計委員會成員職位，施永宏辭任執行董事，楊利娟等7人獲委任為執行董事。

  期內，集團收入為200.9億元，按年上升105.9%。集團指，疫情防控措施放寬，期內營業天數增加，客流量回升，以及門店數量增加，均為整體收入增長的主要驅動力。



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