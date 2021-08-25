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碧桂園賺150億增6% 兩年內達「三條綠線」

2021-08-25 列印
　　碧桂園（2007）公佈，上半年盈利約150億元人民幣，按年升6.1%，每股盈利0.69元，中期息派20.98分，去年同期為20.55分。內地推出「三條紅線」政策，碧桂園總裁及執行董事莫斌表示，公司有信心在2023年中期前由「黃線」轉為「綠線」。

  碧桂園首席財務官及副總裁伍碧君補充，「三條紅線」中，公司早已達成其中兩個指標，只有資產負債率高於標準，而公司剔除預收款後的資產負債率由去年底的80%，下降至77%。



  她解釋，公司通過資產營運，逐步減低負債率，而非立刻縮表，所以未有影響公司利潤，加上大量土儲、簽約銷售毛利去年下半年起回升。

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