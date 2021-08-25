虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）開業近一年半，ZA Bank行政總裁許洛聖表示，截至7月底，其客戶數量已突破40萬人，佔全港人口約5%，較去年底22萬名客戶，增加約81.8%。他表示，該行有意發展財富管理業務，正向證監會申請相關牌照，又視「跨境理財通」為機遇，不排除將來推出基金等產品。許洛聖指，截至去年年底，ZA Bank個人存款規模超過60億元，佔整體虛銀存款約四成，個人貸款達6.5億元，佔整個虛銀市場的65%。截至6月底，個人貸款申請金額逾150億元，個人貸款餘額亦按年增長逾10倍。零售銀行聯席主管冼迪雲指，隨著下半年稅季來臨，料會有更多人申請貸款。ZA Bank上周推出提早出糧產品「出糧Fast Pass」，該行零售銀行主管吳忠豪透露，已有超過3000名用戶加入等候名單。扣帳卡ZA Card於去年第四季推出，吳忠豪指九個月內用戶累計消費額已超過20億元，又稱平均每名客戶每兩日使用一次ZA Card。國泰OpenRice合推「里數+現金」付款國泰（293）推出自家尊尚旅遊生活品牌「國泰」後，拓展航空業務以外服務。國泰零售電子商務及旅遊夥伴總監鄒銘諾表示，會積極推廣亞洲萬里通（Asia Miles）的「里數加現金」付費方式，最近套用在餐飲上，未來會持續加強電商、酒店服務等範疇。國泰近期宣佈與OpenRice加強合作，將「里數加現金」擴至餐飲行列，除沿用OpenRice的訂枱及外賣自取儲里數外，亦支援OpenRice綁定國泰的聯營信用卡、其他Mastercard或Visa信用卡後，在餐廳結帳時新增可使用「里數加現金」來支付。一般餐飲每消費4元儲得1里數，簽帳時則以每1500里數作50元換算。至於雙方合作下一階段，「里數加現金」簽帳方式將連接到OpenRice Pay，變相可透過ApplePay、AlipayHK等其他電子支付埋單。OpenRice行政總裁邱桂雄表示，仍在合作開發支付技術、介面等，強調「我哋合作唔係一個項目，而係長遠合作夥伴。」高瞻