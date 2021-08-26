碧桂園佈局高科技 善用機械人助發展

碧桂園近年緊跟國家政策，重點佈局高科技地產生態鏈，以科技賦能驅動，機械人、現代農業等多元化業務取得階段性成果，並與地產主業形成良好的協同效應。8月24日，碧桂園披露2021年中期業績報告顯示，實現權益合同銷售金額約3030.9億元，同比增長14%；權益合同銷售面積約3451萬平方米，同比增長8%。公司銷售穩步增長，保持規模優勢，繼續領跑行業。在地產主業取得亮眼成績的同時，碧桂園的新業務也與地產主業多元協同，科技驅動發展取得階段性成果。地產開發方面，通過博智林機械人進行智能施工，打造智能建造體系；藉助現代築美做裝修及室內家居，形成完善上下游產業鏈；在餐飲零售方面，千璽機械人利用智能烹飪技術，向社會提供富有科技感的美食；現代農業生產的農產品通過碧優選銷售，同時為中央廚房提供原材料，由機械人餐廳將成品食物傳遞給消費者，實現從源頭到終端全面覆蓋。碧桂園從規劃設計、材料供應、建造，到園林、裝修、營銷、物業、酒店、學校、商業、醫療等各個環節均作出佈局，其中設計、教育、物業等板塊在行業均處領先地位。如今碧桂園又圍繞地產主業，先後佈局機械人建築、機械人餐飲、現代農業、新零售等新業態，進一步強化全產業鏈優勢。碧桂園旗下全資子公司博智林自2018年7月創立以來，重點聚焦建築機械人及智能施工設備研發應用，並建立以BIM數碼化技術為基礎的建築產業網絡平台，打造覆蓋建築工程全生命周期的智能建造全系統解決方案。去年啟用建築機械人去年9月，首批建築機械人在順德碧桂園鳳桐花園項目交付使用，博智林打造以建築機械人為核心的人機協同作業施工體系也同步投用。目前公司在研建築機械人46款，絕大多數可通用於現澆混凝土工藝與裝配式建築施工；已形成混凝土施工、混凝土修整、砌磚抹灰、內牆裝飾等12個建築機械人產品線。截至2021年7月，已有18款建築機械人投入商業化應用，服務覆蓋14個省份近70個項目；簽約累計近500台，交付近300台，累計應用施工超百萬平米。今年5月，混凝土產品線4款機械人完成首次面向外部單位的項目施工應用。碧桂園管理層在中期業績發佈會透露，目前公司正進行「拆解一棟樓」試驗，希望通過科學鋪排施工工序，讓建築機械人像流水線生產一樣施工作業，未來將繼續深耕智能建造領域。中國科學院院士、清華大學人工智慧研究院院長張鈸教授認為，「碧桂園在短短三年時間，針對BIM、裝配式建築和建築機械人領域投入大量研發資源和人才，開展全面研發，目前已經交付大批機械人，已走在全國以至世界智慧建造和建築機械人領域前列。」另一方面，集團旗下的千璽機械人成立於2019年，已從初創期進入成長期，是一間以智能科技為核心驅動，致力將更先進的科技、文化主張運用於多元化餐飲服務的創新型綜合性高科技企業。截至2021年7月，千璽機械人累計提交1000餘項專利申請。目前已完成60多種樣機的研製，實現涵蓋中餐、火鍋、煲仔、粉面、漢堡、麻辣燙等多種餐飲品類及餐飲機械人單機營運的「6+1」智慧餐飲佈局。其中近百間機械人餐廳全面佈局大灣區內多個主要城市，2400多台各類餐飲機械人單機設備，已在全國28個省市的酒店、景區、學校、醫院、交通樞紐等遍地開花。