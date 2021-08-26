納斯達克指數周二創出歷史新高之後，昨晚窄幅上落，投資者仍然關注疫情發展，以及聯儲局在Jackson Hole央行年會期間，會否就「收水」時間表發出重要訊息。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35405點，升39點；標普500指數收報4496點，升9點；納斯達克指數收報15041點，升22點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.70港元，較香港收市價升0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見473.91港元，較香港收市價跌0.69港元。美股主要指數早段差不多持平，杜指僅微升32點，至35398點，標普指數以及納指，則微升不足0.1%。納指周二升穿15000點收市，創歷史新高，最新報15029點。鮑威爾周五將發表演說港股夜期回軟，中段跌83點，至25597點，較恒指收市低水97點。央行年會將在周四舉行，美國聯儲局主席鮑威爾周五發表演說，屆時他對縮減買債時機的看法，將成為全球焦點。經濟數據方面，美國七月耐用品定單按月跌0.1%，較預期的下跌0.3%為少，前值為上升0.9%。歐洲股市牛皮靠穩。英國富時100指數升24點，收報7150.12點。德國DAX指數跌45點，收報15860.66點。法國CAC指數升12點，收報6676.48點。金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1791美元，跌17.5美元，跌幅0.97%。港股兩日累彈逾800點後回氣，昨日先升後回軟反覆低收，10天線（25736）得而復失，走勢上受制26000點。恒指早段曾續彈254點，但上探至26000點前遇阻，曾倒跌179點，最終高開低走，收跌33點，報25693點；科指曾升穿20天線（6542），見6671點近兩周高，但投資者趁彈減持科網股，科指於早段衝高後回落，最終仍高收12點，報6458點；國指則跌22點，收報9076點，大市成交金額1633億元。科網股見報復式反彈後走勢分化，二線股明顯較弱，金山軟件（3888）半年純利急降98.2%，全日狂瀉21.04%，收報31.15元。花旗指，公司由於新遊戲發行推遲，而且整體前景不穩定，故下調其2021至2023年盈利預期，目標價從69元降至63元，仍維持「買入」評級。科網股走勢分化大型科網股持續靠穩，京東（9618）於宣佈次季強勁業績後，獲「科技女股神」Cathie Wood旗下基金增持，一度升逾9%，最終走高5%，報294元。美團（3690）升2.34%，收報227元；騰訊（700）獲市監局批准收購動漫公司，升0.55%，收報474.6元。