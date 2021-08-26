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金管局增發400億外匯基金票據

2021-08-26 列印
　　金管局昨日宣佈增發400億元外匯基金票據後，港匯昨日回升，高見7.7826元。有市場人士認為，增發外匯基金票據是為了應對美國聯儲局未來的縮減買債行動。

　　金管局表示，計劃於9月7、14、21及28日，以及10月5、12、19及26日舉行8次定期投標，每次增發50億元的91日期外匯基金票據，票據發行量合共為400億元。金管局指會繼續留意市場情況，或有機會調整增發的次數。金管局最近一次增發票據為2017年9月，總值為400億元。



　　渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志指，相對現時逾4570億元的銀行體系總結餘，是次增發外匯基金票據的規模不算大，故認為該局主要是想事先向市場發出要為美國削買債做預備的訊息。
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