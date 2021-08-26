佳兆業中期盈利30億 全部指標「綠檔」財政穩健

佳兆業（1638）中期純利30.03億元（人民幣，下同），按年漲8.5%；收入增長34.8%，至300.65億元；核心淨溢利升29%，至39.32億元，中期息派4港仙，按年增約33.3%。集團主席兼執行董事郭英成表示，集團支持和擁抱中央對房地產調控。集團期內實現累計合約銷售金額638.54億元，按年增約八成，完成全年目標近50%，有信心達成全年銷售目標1300億元。集團上半年淨負債率、現金短債比及剔除預收帳款的資產負債率，分別為93.7%、1.53及69.9%，做到「三條紅線」零踩線，全部指標維持「綠檔」水平，郭英成稱，佳兆業房地產業務範圍以大灣區和一二線城市為主，區域內房地產價格發展及供需水平較為健康，未來會保證現金流安全，通過現金質量和總量規劃接下來發展，會更精準看待公司可持續發展，鞏固集團利潤和資金安全。截至今年6月30日，佳兆業錄得在線成交按年增124%。期內集團成立數碼營銷事業部，全面發展科技營銷，集團在抖音、微信視頻號等平台搭建新媒體矩陣，以短片、直播等方式與主流年輕購房客群高頻互動，此外，集團還推出「佳兆業京東房產旗艦店」及全新微信小程序「置業佳」，為客戶提供在線看房及購房服務。對於佳兆業在數碼化方面發展，執行董事郭曉群指，國家提出「十四五」規劃，打造數碼經濟新優勢，促進數碼技術和實體經濟深度融合，賦能傳統行業轉型升級，佳兆業積極順應數碼化轉型發展趨勢，目前在數碼化營銷、物聯網、智慧化應用平台、訊息化管理方面多點發力。將引戰投改善資本結構談及集團下半年降負債工作計劃，首席財務官吳建新表示，下半年會以有現金流而且有利潤的項目，引入戰略投資者，改善資本結構；並對業務全流程精細化管理，降本增效，提高產品溢價能力、加快供貨、銷售及回款。