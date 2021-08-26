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擬分拆文教及輕資產管理上市

2021-08-26 列印
　　佳兆業集團一直堅持多元化創新業務的探索和發展，主席兼執行董事郭英成表示，集團將繼續扎根地產領域，多元化發展的資本投入比例將控制在15%以內，又有意在未來分拆旗下文教以及輕資產管理業務上市。

　　郭英成說：「集團在多元化發展上走了很多彎路，走到現在終於形成自己獨特的發展模式。」文化教育板塊方面，他希望能夠為國家發展、人類健康發展作出卓越貢獻，目前該板塊已具相當規模，料不久將分拆上市。



　　郭英成又指，子公司佳兆業國際樂園集團亦小有成就，首個樂園（深圳金沙灣樂園）將於9月2日開幕，無論在軟硬件或科技上，均在大灣區處於領先地位。

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