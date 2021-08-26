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透過城市更新補充土儲

2021-08-26 列印
　　佳兆業集團自成立開始便進入「城市更新」領域，今年上半年，通過城市更新供應的土地，佔整體土地供應約41.3%，成為集團補充優質低成本土儲的重要渠道。截至6月底，仍有超過213個城市更新項目尚未納入土地儲備，佔地面積約5370萬平方米。

　　主席兼執行董事郭英成坦言，城市更新核心問題在於價值觀和理念，在城市規劃、與村民及拆遷戶之間的溝通，需要有一定的理念，從前期拆遷到後期物管都需要有真功夫，集團用風險精神和責任意識，支持村民及拆遷戶可持續發展。



　　他透露，集團擬增加每年5至10億元的投入，用以推動基礎設施建設、教育配套，提升城市的整體功能，為可持續發展和共同富裕作出貢獻。

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