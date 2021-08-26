透過城市更新補充土儲

主席兼執行董事郭英成坦言，城市更新核心問題在於價值觀和理念，在城市規劃、與村民及拆遷戶之間的溝通，需要有一定的理念，從前期拆遷到後期物管都需要有真功夫，集團用風險精神和責任意識，支持村民及拆遷戶可持續發展。
他透露，集團擬增加每年5至10億元的投入，用以推動基礎設施建設、教育配套，提升城市的整體功能，為可持續發展和共同富裕作出貢獻。
疫情打擊基層市民生活，房委會繼去年九月寬免公屋戶一個月租金後，第二次寬免在下月落實，全港八十萬公屋戶又享免租一個月，這次免租約涉逾十七億元。有立法會議員指出，不少基層市民在疫情下生活難捱，建議政府持續...
2021-08-26
山東省濟南市槐蔭區檢察院昨日通報，指濟南市公安局槐蔭區分局近日分別以涉嫌強制猥褻罪，提請槐蔭區檢察院審查批准逮捕犯罪嫌疑人張某及王某文。 經槐蔭區檢察院審查，犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮...
2021-08-26
據中國科學院官方微博消息，中國科學院院士、中國工程院院士，國家最高科學技術獎獲得者鄭哲敏院士昨日二十五日於北京逝世，享年九十七歲。鄭哲敏院士是中國爆炸力學的奠基人和開拓者之一。鄭哲敏早年從事熱應力、震...
2021-08-26
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案。美聯助理區域經理馮根明表示，元朗世宙3座低層D室，面積約426方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價770萬元，議價後以760萬元易手，呎價17840元，屬市價水...
2021-08-26
納斯達克指數周二創出歷史新高之後，昨晚窄幅上落，投資者仍然關注疫情發展，以及聯儲局在Jackson Hole央行年會期間，會否就「收水」時間表發出重要訊息。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35...
2021-08-26
上季被時任領隊摩連奴打入冷宮的熱刺中場迪利阿里，今季獲新帥紐奴重用，上場英超作客狼隊憑十二碼一箭定江山。該隊上周四歐協聯附加賽首回合，副選出擊作客不敵費利拿0:1，今晚次回合，迪利阿里勢領軍主場挫費利拿反勝晉級，證明自己重生，直取主勝。 前任領隊摩連奴上季將迪利阿里投閒置散，後者一度盛傳離隊，幸本季新帥紐奴不但派他開季兩場英超都踢足九十分鐘，而且上仗更由他操刀十二碼，客場1:0險勝狼隊。 首回合落後無退路 這名二十五歲中場喜言，獲得紐奴信任：「誰擔任劊子手是他的決定，我亦充滿信心。」迪利阿里已擺脫上季陰影，即使孫興民和哈利卡尼等星將繼續休戰，但他有力擔大旗領軍反勝過關。 費...
2021-08-26
Mini LED面板技術應用愈來愈廣泛，繼電視、平板、手提電腦後，現連打機專用的電競芒，同樣藉由嶄新的光源技術帶來更精準的畫面光暗控制，不但全面提升打機的視覺體驗，遊戲時更容易察覺藏於暗陰地方的敵人。...
2021-08-23
《2021香港小姐競選》12位晉身決賽的佳麗昨日在將軍澳電視城拍攝決賽片段，一眾佳麗以女戰士造型手拎武器上陣，似足DC超級英雄電影《神奇女俠》中姬嘉鐸的造型。當中15號梁凱晴以及18號莫韻諰更是孭重飛...
2021-08-26
大灣區國家《十四五規劃綱要》宣講團結束訪港行程，為有志北上的港人，帶來好消息。國務院港澳辦副主任黃柳權向本港年輕人表示，中央將推出更多便利措施，鼓勵香港青年到粵港澳大灣區發展。粵港澳大灣區幅員廣大，人口眾多，市場潛力大，是不容有失的廣闊發展空間。 中央已推出二十四項鼓勵措施，包括港澳居民享有內地居民同等的工作生活待遇、提供專業人士資格、互認建設創業服務平台等。黃柳權透露，未來將會推出更多政策，包括研究在前海及南沙建設創業基地、將港澳藝術人才納入內地評審範疇，並容許香港中醫師到內地就業，以及放寬法律界內地市場准入等。 以往港人透過中港兩地達成的CEPA安排，進入內地工作或創業...
2021-08-26
新馬季下周日開鑼，馬會已獲政府准許，可於本月五日、八日、十二日、十五日、十九日、二十二日與二十六日，在特定條件下舉行賽事。而隨疫情持續穩定，馬會除會繼續實施嚴格的公共衞生措施，同時間亦會讓更多馬迷入場觀賞賽事，九月份七次賽事的入場安排如下︰ 一，除董事、練馬師、騎師及相關職員外，容許已預先訂座的遴選會員、馬主、會員、優越客戶及公眾人士與同行賓客入場。入場人士須接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，並須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼或墳報個人姓名、電話號碼、到訪日期及時間。此外，馬場內不准吸煙。 二，任何曾離港而正接受檢疫令或自行監察規定者、按強制檢測公告或指示須接受檢測而結果非...
2021-08-26