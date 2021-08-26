小米次季純利增84% 購自動駕駛技術公司

小米（1810）公佈今年第二季純利按年升83.8%，至82.68億元（人民幣，下同）；每股盈利0.332元，不派中期息。小米同時公佈，以6247萬美元收購自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion Tech Limited）71.16%股權。深動科技為專注於為高級輔助駕駛系統（ADAS）和自動駕駛應用，提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案。今次收購其中約950萬美元以現金償付，約5297萬美元以代價股份償付。王翔在業績電話會議中表示，深動科技有非常優秀的工程師和創業團隊，希望通過收購加速小米在自動駕駛研發，助小米智能汽車在自動駕駛領域進展，並縮短推出自動駕駛技術時間。首席財務官林世偉補充指，收購代價主要以未來幾年發行股票方式支付，希望藉此留住研發團隊。造車仍處初步階段就目前造車計劃進展，王翔指目前還在招募人才階段，小米汽車全球招募已收到超過2萬份簡歷，首批招募逾500人。外界早前關注小米汽車落地城市，王翔表示，過去很長時間小米都在評估、調研小米汽車的落地地點，但重申這是一個「複雜問題」，小米將適時向外界公佈最終結果。另外早前有傳言指，小米有意收購恒大汽車（708），王翔重申確實與各方面造車團隊交流洽談，但目前沒有做出任何投資意向決議，又指公司與恒大亦已作出澄清。小米董事長雷軍早前定下目標，小米3年內要做到全球第一大手機品牌。王翔指，小米上季在全球智能手機市場市佔率達16.7%，未來仍有很大增長空間，其中包括拉丁美洲、非洲、歐洲等市場。此外，小米電視目前為中國市場第一名，並於海外暢銷，認為小米電視在全球市場也有很大增長空間。