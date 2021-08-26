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快手經調整虧損擴大1.46倍

2021-08-26 列印
　　快手（1024）第二季收入按年增長48.8%，至191.4億元（人民幣，下同）；經調整虧損則擴大1.46倍至47.7億元，均好過市場預期。快手表示，目前用戶人數正以高速增長，對中長期平均每日活躍用戶（DAU）達到4億戶仍很有信心。

　　近期中國監管力度加大，快手董事長兼首席執行官宿華表示，社會發展已經進入一個新階段，除了關注效率外亦着重公平，相信短期內業務難免受到一定影響，但「在數據安全等涉及經營底線和紅線要求，很早就開展合規準備」。



　　快手收入以業務劃分，三大業務之中，主業網上營銷服務收入按年大增1.56倍至99.6億元，其品牌廣告收入超越網上營銷服務收入增幅。

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