  • 2021年8月26日 星期四
  • 29º
  • 86%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 金融

瑞聲純利增近1.9倍 中期息倍增

2021-08-26 列印
　　瑞聲科技（2018）公佈，截至6月底止中期純利錄9.21億元（人民幣，下同），按年增加近1.9倍，派中期息0.2元，按年大增1倍。集團首席財務官郭丹表示，集團早前完成對Ibeo投資，並將協助對方開發車載鏡頭，集團未來2至3年，亦會積極推進WLG玻塑混合鏡頭在車載鏡頭上的應用，預計全年資本開支約40至45億元。

　　期內收入86.09億元，按年增長9.9%；毛利率28.1%，按年增4.9個百分點。當中聲學業務實現收入增長24.3%，至41億元；光學業務收入增長1.37倍，至15億元。單計第二季瑞聲純利按年增長45.2%，至3.89億元；收入微增0.9%，至43.17億元；毛利率按年增1.7個百分點至25%。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd