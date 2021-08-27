納指創新高後掉頭回落 恐襲喀布爾機場 美股即散

市場觀望即將召開的Jackson Hole全球央行年會會議，聯儲局主席鮑威爾會否披露減少買債的構想之際，阿富汗喀布爾機場遭恐襲，傳至少逾十名美兵死亡，美股即時下挫，納指創新高後亦回落。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35213點，跌192點；標普500指數收報4469點，跌26點；納斯達克指數收報14945點，跌96點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.04港元，較香港收市價跌0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見471.77港元，較香港收市價跌0.03港元。經濟數據方面，美國第二季經濟增長修訂數值為6.6%，預期為6.7%。美國上周首次申請失業救濟人數35.3萬人，按周增加4000人，市場預期為35萬人。歐洲股市亦呈觀望，英、法、德股市中段均輕微下跌。歐洲3大股市全線收跌。德國疫情加劇，拖累消費者信心下滑。德國DAX指數跌67點，收報15793.62點。英國富時100指數跌25點，收報7124.98點。法國CAC指數跌10點，收報6666.03點。金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1795.2美元，升4.2美元，升幅0.23%。油價下跌，紐約期油每桶報67.1美元，跌1.8%；倫敦布蘭特期油亦跌1.5%報70.25美元。多隻藍籌績後見光死至於港股，大市觀望氣氛濃厚。恒指低開20點後曾轉升12點，觸及10天線(25629)，但隨A股反覆回軟；下午內地股市尾段跌幅擴大，恒指一度挫438點，見25255全日低位，其後在尾市收復部份失地下收跌278點，報25415；科指在科網股沽壓重臨下跌121點，收造6337；國指下滑138點，收報8937。大市成交1385億元。多隻藍籌股公佈業績後見光死。瑞聲(2018)第二季業績遜預期，股價插10.03%收報42.15元，為表現最差恒指及科指成份股。花旗指，瑞聲的光學業務、蘋果的觸控與聲學業務需時改善，而毛利率僅25%，按季跌6.2個百分點，低於該行及市場原預期27.3%及27.5%，維持「中性」評級，其目標價由46元降至45元。申洲(2313)中午公佈半年少賺11.4%，曾插近8.5%，收挫5.09%報162.2元。石藥（1093）績後挫4%，收報10.04元。