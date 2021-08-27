  • 2021年8月27日 星期五
  • 29º
  • 83%
熱門： 龍鼓灘垃圾徵費外傭六合彩東京殘奧

日報新聞 > 金融

中石油扭虧轉賺530億

2021-08-27 列印
　　中石油（857）公佈，上半年業績虧轉盈，盈利達530.37億元（人民幣，下同），去年同期虧損近300億元。每股基本盈利為0.29元，派中期息每股13.04分，按年增加49%。中石油高級副總裁任立新表示，經濟復甦帶動內地油氣需求，上半年內地成品油消費量已恢復至2019年同期水平，預計下半年成品油消費量將達1.84億噸，按年升2.7%。

　　他續指，在十四五規劃成品油需求年均增長為1.2%，其中汽油需求維持低速度增長，煤油將回復至較快增長。上半年國內天然氣消費增速突破雙位數，料其下半年需求保持旺盛，並按年增長8.2%，在十四五規劃，國內天然氣需求量增速約7%至9%。



        期內收入按年升28.8%，至約1.2萬億元，而油氣當量產量跌1.7%，至約8.2億桶；原油產量亦跌6.8%，至4.43億桶；可銷售天然氣產量則升5.1%，至2.26萬億立方英尺。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd