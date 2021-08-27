購士多撼HKTV TVB轉戰電商圖稱霸

電視廣播（TVB，511）與前稱香港電視的香港科技探索（HKTV，1137）從昔日電視界轉戰電商鬥法。TVB主席許濤昨日揚言劍指本港電商龍頭寶座，勢與HKTV硬撼，目前坐擁市佔率第一的HKTV副主席兼行政總裁王維基就反擊指，對TVB的電商發展策略感到困惑，強調從事網購「不止是做一個App」，不認為對其構成威脅。昨日TVB與HKTV同日為業績解畫時隔空放話，許濤指，TVB一心要做電商龍頭，「我哋唔想做一個小Player」，會全方位去投入競爭。TVB上周夥拍旗下邵氏影業（953）以2億元代價，收購本港電商士多75%股權，令TVB的電商市場份額大增。王維基：未構成威脅許濤表示，以士多最新的商品交易總值（GMV）4億元，加上Big Big Shop本身約1億元，相加已即時令TVB的電商GMV大增4倍，而且兩者的用戶重疊部份只有20%，可帶動交叉銷售。他又稱，雙方的協同效應很快見效，包括過去3個月士多在TVB落廣告後，亦得到額外約50%的GMV增長，而兩者配送點累計將會是全港最多。面對TVB進攻，王維基其後於業績會上坦言，對TVB策略感到困惑，指出對方除了自營網購業務外，亦同時與香港寬頻（1310）合資經營HOME+、收購利亞零售（831）旗下的FingerShopping，然而TVB電商生意仍有所下跌，故暫時未見對HKTV旗下的HKTVmall構成威脅，又不認為TVB收購士多是向HKTVmall發起挑戰。王維基又表示，不少企業對網購業務存有誤解，強調網購不止是做一個手機程式（App），「如果做一個App就成功的話，香港好多人已經成功做到網購行業」，並重申做網購最重要是倉儲及物流，惟未見有集團將數以億計資金投放在自動化倉儲及物流系統，重申完全不覺得有任何平台正威脅HKTVmall。