星島中期收入3.82億 力拓新媒體業務

星島新聞集團（1105）公佈截至今年6月底止中期業績，期內收入達3.82億元，毛利稍升至1.255億元，《星島日報》讀者人數升至27.2萬人，為中產收費報章當中最高；《頭條日報》讀者人數則高達101.7萬人，為本港各份報章之冠。集團上半年虧損6318.7萬元，去年同期則蝕6129.7萬元，每股虧損7.18仙，不派中期息。《星島》廣告收入錄增長星島集團指出，自今年6月起集團委任新董事會及管理層，大力推進新媒體業務改革發展及文化產業投資，以「傳統媒體+新媒體+產業」策略並驅發展，將媒體和產業結合，拓展新業務機遇，尋求新盈利增長點。為進一步聚焦及有序地推動新媒體發展工作，集團成立新媒體事業部，投入資源加強內容建設及科技方面投資，在新媒體中加入人工智慧及數據化等科技元素，有效結合媒體與科技，為全球讀者提供優質全面內容及最佳體驗。同時集團將秉持「降本增效」財務原則，密切監控生產成本與其他開支。星島旗下報章《頭條日報》穩踞香港第一免費報章之位，讀者人數達101.7萬人，雖然廣告收入按年下跌，但減幅為調查涵蓋的免費報章當中最少。《頭條日報》積極增加開發消費品以外廣告，重點開拓本港地產廣告及加強網上網下聯合廣告銷售。收費報章方面，市場上半年廣告收入按年升15%，《星島日報》亦錄得與市場趨勢相若的廣告增長，多個廣告類別皆見回暖，包括地產、食品以及教育及培訓。《英文虎報》上半年廣告收入錄21%升幅，包括教育及培訓、政府及地產等廣告類別，佔市場最大份額，讀者人數穩步向上，增加至14.5萬人。至於《東周刊》廣告收入表現優於市場水平，取得輕微增長，成為佔廣告市場份額最多的周刊。