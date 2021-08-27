GOGOX擬集資39億 傳最快本周申上市

港產獨角獸、科技物流平台GOGOX來港上市有新進展。路透旗下《IFR》引述消息指，GOGOX計畫最快本周遞交上市申請，預計集資約4億至5億美元（約31.2億至39億港元），由中金、瑞銀、交銀國際和農銀國際牽頭負責其上市計劃。GOGOX前稱GoGoVan，早於2013年成立，2017年與騰訊（700）持股的內地貨運物流公司「58速運」子公司合併，2018年改名為「快狗打車」，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。GOGOX的投資者包括阿里巴巴（9988）、菜鳥、華新、前海基金等多間戰略和財務投資者。GOGOX上月完成由交銀國際（3329）聯合數碼港投資創業基金（CMF）共同領投近億美元的新一輪融資，有傳融資後估值約15億至20億美元（約117億至156億港元），亦有傳GOGOX當時曾研究通過與美國一家特殊目的收購公司合併的方式上市，但最終選擇回歸本港。此外，2017年被私募基金PAG私有化的盈德氣體，擬捲土重來再來港上市。彭博引述消息指，盈德正跟高盛及摩根士丹利磋商上市計劃，最快下月遞交上市申請，今次再度上市或包括PAG於2019年收購的中國氣體生產商寶鋼氣體。盈德氣體擬再來港另外，阿里巴巴（9988）創始人之一吳泳銘及PAG持股的中國雲服務科技解決方案提供商薩摩耶雲科技遞交上市申請，保薦人為招銀國際及中信建投；此前有傳該公司擬集資5億美元（約39億港元）。2018年曾申請於紐交所上市的薩摩耶，於2015年成立，提供SaaS解決方案，客戶主要是金融機構，去年全年收入20億元（人民幣，下同），按年升1.28倍，並轉盈賺9.4億元；今年首4個月收入9.2億元，按年升90%，賺2.2億元，增63.6%。