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石藥盈利升32.3%　中期息八仙

2021-08-27 列印
　　石藥集團（1093）公佈，上半年盈利為30.6億元（人民幣，下同），按年升32.3%，每股基本盈利25.62分，派中期息每股8港仙，按年升33%。石藥預計，未來五年將有約30個創新藥及新型製劑產品，以及60個仿製藥上市，將支撐公司未來增長。

　　期內，收入按年升9.8%，達138.2億元，其中成藥收入約112億元，按年增加9.8%；維生素C收入10.8億元，升7.5%；抗生素及其他收入8.36億元，急增30.8%；功能食品及其他6.72億元，跌5.9%。



        該公司解釋，抗生素及其他收入增加，因為個別產品的銷量及價格上升。

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