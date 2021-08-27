  • 2021年8月27日 星期五
  • 29º
  • 83%
熱門： 龍鼓灘垃圾徵費外傭六合彩東京殘奧

日報新聞 > 金融

申洲國際少賺11.4% 派中期息1.06元

2021-08-27 列印
　　申洲國際（2313）公佈，截至今年6月底止，中期利潤達22.3億元（人民幣，下同），按年跌11.4%，派中期息1.06港元，按年升17.8%。該公司解釋，利潤下滑主要因為政府獎勵減少，令其他收入明顯下跌，以及滙兌虧損增加。

　　期內，銷售額按年升11.1%，至約113.7億元。申洲國際指出，疫情對全球消費需求的影響減弱，加上公司產能規模擴大和利用率提高，令銷售收入增加。當中，運動類產品收入為80.7億元，按年升7.4%；休閒類產品收入22.1億元，增加15%；內衣類收入7.8億元，上揚25.6%；其他針織品為3.1億元，大增72.4%。　　



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd