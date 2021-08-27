中環IFC外望——富達冀放寬積金組合限制

強積金為本港打工仔的重要退休儲蓄之一，但現時強積金的可供投資資產類別有限。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕（見圖）表示，期望積金局可放寬對強積金組合的限制，指中國債券市場的發行量及流動性均有增加，望可放寬投資中國債券佔基金資產10%比例上限，以提升基金經理調配資產的彈性。近期中國加強對科網股等市場的監管，陳宇昕認為市場波幅屬正常現象，而強積金為長線投資，用戶毋須因一時波動而過份憂慮。展望下半年，她表示對股票市場持正面態度，歐美市場的疫苗接種率較新興市場高，可更快重啟經濟，目前環球仍面臨變種病毒的威脅，但她認為隨着疫苗接種展開，再次全面封城的機會不大。本港經濟方面，她指本港零售、餐飲等逐漸回復至疫情前水平。「可扣稅自願性供款」（TVC）於2019年推出，她指計劃獲不俗反應。積金局數據顯示，於2020至2021年度稅季，錄得5.3萬名TVC用戶，較2019至2020年度3.8萬名用戶增約四成，預計TVC將成為趨勢。積金局現仍在籌備一站式電子平台「積金易平台」，她期望平台啟用後，行政服務會更精簡、單一，料平台需待2023年才面世。存保會引電子支付 可望縮短補償時間存款保障計劃2006年至今已推行15周年，香港存款保障委員會表示，最近引進電子支付渠道發放補償。當銀行倒閉時，可採用電子支付渠道，以直接轉帳方式，透過存保會指定的代理銀行或「轉數快」，直接存入帳戶。存保會2016年實施按總額發放方式釐定補償金額後，將發放補償的時間由六星期大幅減至一星期。存保會主席許敬文表示，今年加入電子支付渠道後，可望進一步縮短時間。存保會指，支付補償過程會在銀行倒閉時立刻啟動，合資格存戶毋須登記或提交索償申請，並透露已於去年與銀行業界進行以電子支付渠道發放補償的全面測試。許敬文表示，相信代理銀行及「轉數快」有能力應付銀行倒閉時的大量索償情況。他指，「轉數快」目前已累積800萬名用戶，每月平均進行約2000億元交易，而存保會指定代理銀行時，亦會選擇能迅速處理大量交易的銀行。現時存款人於每間銀行的最高保障額為50萬元，九成存戶的存款完全受保障，離岸戶口、投資戶口等則不包括在內。許敬文認為，九成「於國際間已非常理想」。高瞻