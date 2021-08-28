國指升20點，收報8957點；科指跌14點，收報6322點。北水南下合計淨流出34.36億元，連續第三日流出。大市成交金額1289億元。
平保增派息升4%
中資金融股表現穩健。中國平安（2318）中期少賺16%但增派息，股價升4%，收報64.5元，單股貢獻33點升幅。高盛指出，平保大部份業務穩健，預期新業務價值將開始復甦，予「確信買入」評級，目標價維持117元。
大型科網股走勢兩極，阿里巴巴（9988）挫3.9%，收報155.9元，領跌藍籌股。快手（1024）傳與NBA戰略合作，從流量商業化、廣告及直播電商等探索合作模式，其股價連跌兩日後反彈，最多曾升4.9%，收升1.5%，報71.45元。
汽車股踩油齊升
國策加快新能源汽車發展，推動汽車股踩油。東風汽車（489）中期多賺1.37倍，獲瑞信升目標價至13元，評級「跑贏大市」，刺激股價飆14%，收報8.12元；廣汽（2238）揚4.8%，收報7.69元；長汽（2333）績前漲4.5%，收報33.5元；小鵬汽車（9868）升3.3%，收報162.1元。
申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，由於市場上與Jackson Hole會議相關消息較缺乏指標性，資金仍以觀望為主，影響市場流動性，而且北水對個別指數主要股份沽壓仍較大，限制恒指表現。技術上，恒指於8月低位24581點見支持，上試阻力為下降通道中軸約26000點。部署上，投資者可趁目前金融資產價格回調，吸納受監管影響較少的板塊，如新能源及半導體股。